الرئيس عون: الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2025 2:06 مساءً
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أنّه “علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة، فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها من خلال الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو لبنان، وطائفة واحدة هي الطائفة اللبنانية، والالتفاف تحت راية علم واحد”.

وأضاف الرئيس عون، خلال استقباله وفدًا من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – “جمعية إرادة” : “لبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن”.

كما شدّد على أنّ “مجلس الوزراء هو منصّة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بعد النقاش، وهذا ما يحصل بالفعل، إذ أسفر عن صدور قرارات لم يُسبق أن اتُخذت من قبل”.

كما استقبل الرئيس عون رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، الذي أطلعه على عمل الهيئة، ولاسيما في ما يتعلق بملاحقة عدد من المخالفات في إدارات رسمية.

والتقى الرئيس عون بوفد الجمعية السويسرية – اللبنانية برئاسة باتريسيا لاشا، الذي أطلعه على نشاطات الجمعية، ومنها التحضير لمؤتمر للمحافظين والقائمقامين في الدول الفرنكوفونية يُعقد في بيروت أواخر العام 2026.

