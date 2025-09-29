الأثنين 7 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 29 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

الرئيس عون: السلم الأهلي خط أحمر

منذ 14 دقيقة
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

أكد الرئيس جوزاف عون أمام وفد الجامعة العربية المفتوحة أن السلم الأهلي يبقى “أسمى من أي اعتبارات”، مشدداً على أن الجيش والقوى الأمنية مسؤولان عن حمايته ويقومان بواجباتهما كاملة في هذا المجال.

واعتبر أن استقرار لبنان وأمانه ما كان ليتحقق لولا سهر الجيش والأجهزة الأمنية على حماية المواطنين والمجتمع بكل مكوّناته.
وحذّر عون من توجيه الانتقادات أو الاستهداف إلى المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكداً أنهما “خط أحمر”، لافتاً إلى أنهما يعملان بتنسيق وتعاون كاملين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وتنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية.

