الرئيس عون: القرار إتخذ.. ولا خيمة فوق رأس أحد!

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “أننا نعمل على بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة”، معلنًا أنّه “في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد، لقد سقطت كل المحرمات في هذا السياق والقرار إتخذ”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا طالبيا من المؤسسة المارونية للانتشار، تحدثت باسمه المديرة العامة للمؤسسة السيدة هيام البستاني في مستهل اللقاء، فقالت:

“فخامة الرئيس، بفخر عميق ومشاعر صادقة أقف أمامكم اليوم، نيابة عن رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري ومجلس الأمناء، لأقدم لكم 70 شابا وشابة من المتميزين في الأكاديمية المارونية القادمين من بلدان عدة. إنه من دواعي الفخر أن تحمل الأكاديمية المارونية 2025 اسم مؤسسها ورئيسها الفخري الوزير الراحل ميشال إده، الذي كرس حياته لتعزيز العلاقات بين لبنان والمنتشرين في الخارج. ومن خلال عمله، ذكرنا بأن لبنان ليس مجرد بلد، بل هو رسالة تحملها قلوب أبنائه وبناته عبر العالم”.

أضافت: “بعض المشاركين يأتون الى لبنان للمرة الاولى، لكن لبنان كان دائما جزءا منهم، يعيش في تراثهم، وأسمائهم، وقيمهم، وإيمانهم على مر السنين. وقد فتحت الأكاديمية المارونية أبوابها وقلبها لخمسمئة من الشباب اللبناني من جميع أنحاء العالم، وقدمت لهم أكثر من المعرفة. لقد قدمت لهم التواصل. فمن خلال دوراتنا التدريبية عبر الإنترنت، والمؤتمرات الغنية، والزيارات إلى لبنان، أعاد هؤلاء الشباب والشابات اكتشاف جذورهم وتاريخهم وقيمة هويتهم.

يمثل هؤلاء الشباب حقيقة راسخة، وهي أن لبنان لا يقتصر على الجغرافيا، بل يعيش أينما وجد قلب ينبض بالفخر بأصوله، وبالأمل بالمستقبل. وهم لا يأتون فقط ليتعلموا عن لبنان، بل ليتعلموا أيضا عن التواصل من جديد مع الإرث الذي يدعوهم إلى أن يكونوا جسورًا بين لبنان والعالم.

وهم ليسوا مجرد مشاركين، بل سفراء المستقبل للكنيسة المارونية وللمؤسسة المارونية للانتشار.

سيعودون إلى بلدانهم بمهمة واضحة: تعزيز الهوية المارونية، والدعوة إلى المواطنة اللبنانية، ونشر رسالة الوحدة والانتماء . ولعلّ كثيرين منهم قد يعودون يومًا ليس للزيارة فحسب، بل للاستثمار والبناء، والعيش في لبنان، والمساهمة في نهضته وازدهاره”.

وأردفت: “فخامة الرئيس ، على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها أمتنا، هذه اللحظة تذكرنا بأن لبنان أكبر بكثير من مجرد بلد.إنه قصة صمود وإيمان ووحدة. قصة مكتوبة عبر المحيطات والأجيال. نحن نؤمن بهذا الجيل. سينشر الحقيقة حول لبنان، والتي لا تحددها فقط التحديات، بل يحددها جمالها وإرثها وروحها التي لا تنكسر”.

في الأكاديمية المارونية، سنبقى ملتزمين بتمكين هؤلاء الشباب من تعزيز هويتهم، وشعورهم بالانتماء واستعدادهم لخدمة لبنان أينما كانوا”.

وختمت: “نشكركم فخامة الرئيس على استقبالكم لنا، وهي بادرة تؤكد ان لبنان يعتبر أن المنتشرين جزء أساسي من ماضيه وحاضره ومستقبله.اسمحوا لي أن أعبر مرة أخرى عن خالص امتناننا لدعمكم وتكريمكم الأكاديمية المارونية باستقبالنا اليوم.

إن الالتزام بالحفاظ على تراث لبنان وتعزيز الروابط بين وطننا وأبنائه في العالم يلهماننا جميعا”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وقال: “اود بداية تهنئتكم على إيمانكم بهذا البلد، ومدى تعلقكم به. وهذا الأمر يشكل عنصر قوة للبنان، ذلك ان اللبنانيين في بلاد الإنتشار، من مختلف الطوائف، هم عاموده الفقري وسفراؤه في الخارج.

وإذا ما تطلعنا الى بلاد الإنتشار من البرازيل الى أوستراليا وافريقيا، فإنه قلَّما نجد مشروعا أساسيا ليس فيه بصمة لبنانية. ولقد تبين لنا، خلال الأزمات التي يجتازها لبنان، ان اللبناني في بلاد الإنتشار يشكِّل على الدوام عاملا مساعدا لأخيه في الوطن.

وإذا ما عدنا الى العام 2019 وصولا الى اليوم، فإننا شهدنا وما زلنا نشهد كيف يسارع اللبنانيون في مختلف بلاد الإنتشار الى الوقوف صفا واحدا لمساعدة اهلهم المقيمين هنا. والأرقام تتحدث عن ذاتها في هذا الإطار”.

أضاف:”إن لبنان بحاجة اليكم، كما أنتم بحاجة إليه، لذلك أشكركم على محبتكم وإيمانكم وتعلقكم بلبنان. فأنتم تحملون رسالته في الخارج. ومن حقكم علينا ان نعطيكم حقكم”.

وقال: “إننا نعمل على بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج. كما نعمل على الإصلاح الاقتصادي الذي بدأنا به مذ حصلت الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وصولا الى محاربة الفساد، وتوطيد إستقلالية القضاء والإصلاح المصرفي ورفع السرية المصرفية. وكل ذلك، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة. ولقد بدأت اليوم تظهر بعض المؤشرات الإيجابية لما نقوم به. ولدينا بعد الكثير من الخطوات سنعمل عليها تباعا من أجل ان نؤمن لكم بيئة آمنة ومستقرة،الأمر الذي يسهل عودتكم الى لبنان والإستثمار فيه”.

وختم الرئيس عون: “أنظروا الى الوقائع بعين إيجابية، وإحكموا على هذا الأساس، لأنه وللأسف البعض مدفوع له للقضاء على لبنان، وهذا البعض نقيض الدولة، بمعنى أنه إذا ما وقفت الدولة على قدميها، فإنه سيؤول الى نهاية. من هنا وجوب ان تكونوا محصنين ضد هذا الواقع. وأعلموا كذلك انه في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد، ولقد سقطت كل المحرمات في هذا السياق. كذلك، تذكروا ان البلد كان متروكا لنحو 40 سنة، لكن القرار إتخذ، وتم وضعه على السكة الصحيحة”.

وحضر اللقاء رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وعدد من المتطوعين الذين يواكبون طلاب الاكاديمية.

وكانت للرئيس عون، ايضا لقاءات تناولت مواضيع سياسية واجتماعية متنوعة. وفي هذا الإطار استقبل الوزير السابق طارق الخطيب وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة.

جمعية ” بيروت منارتي”.

واستقبل الرئيس عون وفدا من جمعية “بيروت منارتي” برئاسة المحامي مروان سلام الذي القى كلمة نوه فيها ب “القيادة القوية والحكيمة والقادرة” للرئيس عون، وقال:””نحن نعيش اليوم في مرحلة مصيرية دقيقة وصعبة، تتطلب منا جميعا أن نتجاوز الحسابات الضيقة، وأن نلتف حول مشروع الدولة الواحدة التي تحتكر قرار السلم والحرب، وتحمي المواطن من كل أشكال الفوضى والانقسام .

وهنا اسمحوا لي بأن أتوجه إليكم شخصيا فخامة الرئيس، وإلى حكومتكم الموقرة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام بالشكر العميق على القرارات المصيرية التاريخية التي اتخذت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية .لقد شكل هذا القرار التاريخي علامة مميزة وفارقة في مسار استعادة سيادة لبنان، وفتح نافذة جديدة من الثقة مع المجتمع الدولي، ما يُعزز فرص عودة وطننا إلى مصاف الدول الناجحة والقادرة على حماية شعبها وصون كرامته”.

وأضاف: إنَّ دوركم يا فخامة الرئيس، في ترسيخ مفهوم الدولة وحماية الدستور، يُشكل اليوم صمام الأمان للبنان، ونحن في “بيروت منارتي” نرى فيكم القائد الذي يَجْمَعُ ولا يُفرّق، الذي يصون وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. ونُؤْمِنُ بأن بيروت عاصمة الوطن وقلبة النابض، لن تعود منارة مشرقة إلا إذا أعيد الاعتبار لهيبة الدولة، وأقفل باب السلاح غير الشرعي، واستعيدت ثقة الناس بمؤسساتهم”.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومؤكدا بان “التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه الا بوحدتنا شئنا ذلك ام ابينا والاستنجاد بالخارج ضد الاخر في الداخل امر غير مقبول وهو اضر بالوطن وعلينا ان نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره”.

وشدد الرئيس عون على “ان الإصلاحات بدأت وقوانين عدة اقرت” والمسائل المهمة سلكت في طريقها الصحيح، والملفات المطروحة سوف نعمل على معالجتها بترو وحوار لايجاد الحلول المناسبة”. وقال: ” على اللبنانيين ان يضعوا مصلحة لبنان سقفا يتحركون تحته، اذ ان لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا، وعلينا عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهنا والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان والتي تجددت خلال الأشهر الماضية ونلمسها خصوصا في زياراتنا الى الخارج ولقاءاتنا مع قادة الدول التي زرناها”.

وختم الرئيس عون: ” لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار”.

واستقبل الرئيس عون وفدا من “الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة” الذي ضم السيدة فاديا صافي والاخت باتريس مسلم والسيدة سلوى الزعتري والسادة عزت آغا وإسماعيل الزين ووئام بو حمدان الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على واقع المؤسسات التي تعنى بشؤون الإعاقة والمنضوية تحت راية الاتحاد الذي يضم مئة مؤسسة متخصصة ويشغّل اكثر من ستة الاف موظف ويقدم خدمات مباشرة ومتخصصة لاكثر من 16 الف مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المناطق اللبنانية.

والقى السيد آغا كلمة باسم الوفد شكر فيها الرئيس عون على توقيعه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وثمن مبادرة رئاسة الجمهورية بتعيين موظف من ذوي الإعاقة في فريق عمل اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، مطالبا بدعم الرئيس عون لتفعيل احكام القانون 220/2000 الذي يكفل الحق في التعليم والصحة والعمل وإمكانية الوصول، لاسيما وان تطبيقه لا يزال جزئيا وبعض مراسيمه التنفيذية لم تستكمل بعد.

وأضاف: “لقد اعتمدت الدولة، منذ تأسيس لبنان على المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عقود التعاون التي انطلقت مع إنشاء “مصلحة الإنعاش الاجتماعي” وتقوم آلية العمل الحالية على تحديد “سعر الكلفة السنوي” عبر لجان تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية، الصحة، العمل، التربية، النقل، الاقتصاد، ومديرية التعليم المهني، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات، وذلك استنادا إلى مؤشر الغلاء. ورغم أن آخر تحديد لسعر الكلفة تم في عام 2025، إلا أن البدلات الحالية لا تغطى سوى 40% من قيمتها الفعلية قبل الأزمة الاقتصادية. كما أن العقود الجديدة لم توقع بعد نتيجة تأخر تشكيل الحكومة وتعليق الآلية بانتظار رأي مجلس شورى الدولة، ما تسبب بفراغ إداري ومالي يهدد استمرارية المؤسسات . إلى ذلك، ما زالت فواتير أعوام 2023 و 2024 و 2025 غير مسددة، لأسباب تعود إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء والنقص الحاد في عدد الموظفين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما انعكس سلبا على قدرة المؤسسات على دفع الرواتب وتغطية النفقات التشغيلية.

وطالب الوفد مساعدة الرئيس عون لتوقيع وتجديد العقود مع وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2025، وتجاوز العقبات البيروقراطية بين الوزارات، وصرف المستحقات المالية المتأخرة قبل نهاية شهر أيلول من دون وضع سقوف زمنية لارسال الفواتير الى وزارة المالية لكي نتمكن من استقبال أبنائنا قبل بداية العام الدراسي، وتشكيل لجنة جديدة لتحديد سعر الكلفة، تمهيدا لاعتماد دراسة محدثة للعام 2026″.

وقال: “إن دعم فخامتكم لهذا القطاع الإنساني والوطني هو ضمان لاستمرار آلاف فرص العمل، وحماية لخدمات أساسية تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، وصون لمؤسسات رائدة رفعت اسم لبنان عربيا ودوليا. وإن أي استثمار في هذا المجال هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل أكثر عدلا وشمولا”.

ورد الرئيس عون، مؤكدا اهتمامه المباشر والدائم في حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة والسهر على تحقيقها، منوها بالدور الذي تلعبه المؤسسات المنضوية ب ” الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة”، مشيرا الى “ان رعاية هؤلاء الأشخاص واجبة من الدولة وكل المجتمع وصولا الى تحقيق الاندماج الكامل الذي يصبو اليه الجميع واسقاط أي تمييز مهما كانت الأسباب والذرائع.

ووعد الرئيس عون الوفد بمتابعة المطالب لدى الوزارات المختصة ولاسيما وزارتي المال والشؤون الاجتماعية.

وزير الاعلام والرئيسة الجديدة لمجلس إدارة تلفزيون لبنان

وكان الرئيس عون، التقى صباحا وزير الاعلام المحامي بول مرقص والرئيسة الجديدة لمجلس إدارة “تلفزيون لبنان” المديرة العامة الدكتورة اليسار نداف التي شكرت رئيس الجمهورية على تعيينها مع مجلس إدارة جديد للشركة، وعرضت الخطوط العريضة لخطة عملها كي يتمكن ” تلفزيون لبنان” من أداء دوره الوطني كمساحة توافق والتقاء في المجتمع اللبناني.

كما عرض الوزير مرقص لابرز ما تحقق خلال الأشهر الماضية لاسيما في مجال الارشفة والتجهيز.

وتمنى الرئيس عون للدكتورة نداف التوفيق في مسؤوليتها الجديدة مع أعضاء مجلس الإدارة الذين سوف يلتقيهم لاحقا للتداول معهم في المسائل التي سوف تعيد ل” تلفزيون لبنان” حضوره الإعلامي الفاعل في لبنان والدول الشقيقة والصديقة.

وفي قصر بعبدا، المدير العام لهيئة “اوجيرو” أحمد عويدات الذي اطلع الرئيس عون على أوضاع الهيئة وخطة العمل بعد تسلمه مسؤولياته الجديدة.