الرئيس عون: اللبناني ينحني ولا ينكسر.. ولبنان قوي بأبنائه المنتشرين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن “اللبناني ينحني ولا ينكسر، وان لبنان قوي بأبنائه المنتشرين، داعياً اللبنانيين في الخارج الى الا ينسوا بلدهم الام، لانه يستحق منهم كل اهتمام ورعاية”.

مواقف رئيس الجمهورية أتت خلال مشاركته واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، في القداس الاحتفالي الذي اقيم في كاتدرائية سيدة لبنان المارونية في بروكلين- نيويورك، والذي احتفل به المطرانان غريغوري منصور (راعي ابرشية نيويورك للموازنة) والياس زيدان (راعي ابرشية لوس انجلوس للموارنة)، وعاونهما خادم الرعية الاب دومينيك حنا، وعدد من الكهنة، فيما تولت جوقة الرعية خدمة القداس.

وكان الرئيس عون والسيدة الأولى وصلا الى الكاتدرائية عند الساعة الحادية عشرة والربع بتوقيت نيويورك (السادسة والربع مساء بتوقيت بيروت)، وفور دخولهما الى الكنيسة، علا التصفيق من قبل الحضور مرحبين بهما.

وشارك في القداس ايضاً الى جانب المؤمنين، اعضاء الوفد اللبناني الذي ضم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، سفيرة لبنان لدى واشنطن السفيرة ندى حمادة معوض، والمستشارين: العميد اندريه رحال، جان عزيز، روعة حاراتي، نجاة شرف الدين، ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

وقبل بداية القداس، تليت صلاة بيت من المسبحة على نية لبنان والسلام في العالم، فيما القى الاب حنا كلمة ترحيبية بالرئيس عون والسيدة الاولى شدد فيها على الآمال التي يعلقها اللبنانيون في لبنان والانتشار على الجهود التي يبذلها الرئيس عون لاعادة النهوض بلبنان ووضعه على الطريق السليم، طالباً من الله ان يعضده ويساعده على تحقيق الاهداف التي وضعها لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

عظة المطران منصور

وبعد بداية القداس وتلاوة الانجيل المقدس، القى المطران منصور عظة جدد فيها الترحيب برئيس الجمهورية والسيدة الاولى، استوحى فيها ما جاء في نص الانجيل “الذي شدد فيه السيد المسيح على الخدمة، والفكرة التي دعا اليها والتي تختلف كلياً عن فكرة الانسان لمفهوم الخدمة، “حيث يجب على الكبير ان يكون خادماً لاخوته”. وقال: اننا مدعوون جميعاً للخدمة، كل حيث يستطيع، في المجتمع او الكنيسة، او في مركز المسؤولية”.

وأعرب عن “سعادة اللبنانيين في نيويورك والمتحدرين من اصل لبناني بوجود الرئيس عون واللبنانية الاولى معهم، مؤكداً انه يرفع الصلاة من اجل تثبيت الامن والاستقرار في لبنان، ونجاح الرئيس عون في مسيرة انقاذ البلد”.

وأوضح أن “لبنان هو اثبات على انه لا يجب على أحد ان يسيطر على الآخر، بل ان يعيشوا بتآخ وسلام، من مختلف الطوائف، ليشهدوا للعالم أن لبنان هو اكثر من بلد، انه رسالة أمل كما قال عنه القديس يوحنا بولس الثاني. واوضح ان الصلوات ترفع من اجل تثبيت الامن والاستقرار في لبنان، ونجاح الرئيس عون في مسيرة انقاذ البلد”.