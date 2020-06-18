الرئيس عون: الهدف من لقاء بعبدا التباحث في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة

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حددت رئاسة الجمهورية هدف اللقاء الوطني المقرر عقده يوم الخميس 25 حزيران الجاري في قصر بعبدا، بـ”التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها”.

ووجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم رئيس الجمهورية ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم: رئيسا المجلس النيابي ومجلس الوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.

الى ذلك، كانت لعون قبل ظهر اليوم، لقاءات سياسية وانمائية وتربوية وإدارية، فيما تابع الاتصالات الجارية لعقد اللقاء الوطني في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل.

إدارياً، استقبل عون المحافظ الجديد لمدينة بيروت القاضي مروان عبود لمناسبة تعيينه في منصبه، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، وزوده التوجيهات اللازمة للاهتمام بالعاصمة من النواحي كافة.