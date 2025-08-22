الرئيس عون: الوضع على الحدود اللبنانية - السورية مضبوط والجيش على جهوزية تامة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق غازي وزني وبحث معه في الأوضاع العامة لا سيما الملفات المالية والاقتصادية في ضوء التطورات.

كذلك استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وكان عرض للاوضاع في البلاد، وافضيت له بمخاوفي من الحال القائمة في منطقة بعلبك – الهرمل، وشمال لبنان، فطمأنني فخامته بأن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية مضبوط، وأن الجيش اللبناني على جهوزية تامة، ويقوم بالمهمات الموكولة إليه بكفاية وحرص على إشاعة الهدوء والطمأنينة في نفوس الناس.”

وأضاف: “كذلك وضعني الرئيس عون في أجواء مشجعة بما يتصل بموضوعات الساعة لإخراج لبنان من الازمات التي تعصف به. وقد أعربت عن ارتياحي للمساعي التي يضطلع بها رئيس الجمهورية ويرعاها، وتأييدي للخطوات التي يتخذها”.

النائب السابق اميل رحمة بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا: – عرضت مع فخامة الرئيس الأوضاع في البلاد، وأفضيت إليه بمخاوفي من الوضع القائم في بعلبك – الهرمل وشمال لبنان، فأكد لي أنّ الحدود اللبنانية – السورية مضبوطة، وأنّ الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بمهامه بكفاءة وحرص… pic.twitter.com/x6ls4ivLTL — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 22, 2025