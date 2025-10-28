الرئيس عون بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز الدعم العربي للبنان

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المواقف العربية من الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية، وأكد له أنّ الأمور في لبنان تسير في الطريق السليم داخليًا وأن لديه ثقة بالمستقبل وقدرة البلاد على تجاوز المرحلة الراهنة بدعم الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.

وجرى خلال اللقاء التشديد على أهمية تعزيز الدعم العربي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ولا سيّما على صعيد مساندة جهود الدولة لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

وكان الرئيس عون قد استقبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، يرافقها القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هاننغان، والمستشار السياسي في السفارة ماثيو توتيلو، حيث تمّ البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات المطلوبة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب.

وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس عون ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، خصوصًا لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وتطبيق القرار 1701 بما يمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية. كما شدّد على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم ما تضرر منها مع اقتراب فصل الشتاء.