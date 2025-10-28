الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز الدعم العربي للبنان

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2025 4:53 مساءً
رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له

رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له

A A A
طباعة المقال

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المواقف العربية من الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية، وأكد له أنّ الأمور في لبنان تسير في الطريق السليم داخليًا وأن لديه ثقة بالمستقبل وقدرة البلاد على تجاوز المرحلة الراهنة بدعم الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.

وجرى خلال اللقاء التشديد على أهمية تعزيز الدعم العربي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ولا سيّما على صعيد مساندة جهود الدولة لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

وكان الرئيس عون قد استقبل ظهر اليوم في قصر بعبدا نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، يرافقها القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هاننغان، والمستشار السياسي في السفارة ماثيو توتيلو، حيث تمّ البحث في الأوضاع العامة في البلاد والخطوات المطلوبة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب.

وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس عون ضرورة تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، خصوصًا لجهة وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وتطبيق القرار 1701 بما يمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية. كما شدّد على ضرورة تمكين المواطنين الجنوبيين من العودة إلى منازلهم وترميم ما تضرر منها مع اقتراب فصل الشتاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    مورغان أورتاغوس
    بعد لقائها بري.. هل تحمل أورتاغوس في جعبتها رسائل تحذيرية للبنان؟
    الرئيس نواف سلام مع مورغان أورتاغوس مستشارة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
    سلام بحث مع أورتاغوس عمل لجنة وقف الأعمال العدائية.. و إعادة الأسرى و تطبيق قرار حصر السلاح
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني يوقّع بروتوكول تعاون مع مؤسستين تعليميتين لتعزيز التعليم المهني والتقني

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    سهل البقاع
    فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
    صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
    تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟