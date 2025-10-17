الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
الرئيس عون بحث مع وزير الطاقة والمياه شؤون الوزارة وواقع قطاع الكهرباء في لبنان

منذ 17 دقيقة
رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي في قصر بعبدا، شؤون الوزارة والمشاريع المنوي تنفيذها، وواقع قطاع الكهرباء.

كما أطلعه الوزير صدي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الأردن، وما تخلّلها من لقاءات تناولت سبل التعاون والتواصل في قطاعي الكهرباء والغاز.

