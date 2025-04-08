الرئيس عون تابع مع السفير اللبناني لدى العراق التحضيرات لزيارته

رئيس الجمهورية جوزاف عون مع السفير اللبناني لدى العراق، علي حبحاب

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع السفير اللبناني لدى العراق، علي حبحاب، في العلاقات بين لبنان والعراق وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافةً إلى أوضاع الجالية اللبنانية في العراق.

كما تم البحث في التحضيرات الجارية للزيارة التي يعتزم الرئيس عون القيام بها إلى بغداد، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيّد محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “انتهاك إسرائيل للقرار 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في تشرين الثاني الماضي يُهدّد الاستقرار في الجنوب”.

وقال خلال استقباله وزير الدفاع اليوناني Nikos Dendias: “العلاقات بين البلدين متجذّرة تاريخيًا، ونؤكد عزمنا على تفعيلها وتطويرها”.

من جهته، أشار وزير الدفاع اليوناني إلى استعداد بلاده “لتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة اللبنانية”.

وفي آخر المستجدات علمت “المركزية” أن الرئيس عون سيزور قطر في 16 الجاري تلبية لدعوة وجهها اليه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونقل الرسالة اليه انذاك السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني حينما هنأه بانتخابه رئيسًا للجمهورية.

وأشارت المعلومات الى ان الرئيس عون سيتوجه في اليوم نفسه من قطر الى الى دولة الامارات للقاء كبار المسؤولين ويعود الى بيروت، مرجحة أن يسمع في الدولتين مضمون ما سمعه في زيارته الى المملكة العربية السعودية لجهة الاستعداد التام للدعم والمساعدة بعد تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ونزع السلاح من يد القوى غير الشرعية وحصره بالدولة.