الرئيس عون تلقى اتصال من جونسون والذي أكد على إرسال مساعدات عاجلة للبنان

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، نقل إليه تعازي الملكة اليزابيت وتعازيه مع الشعب البريطاني بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، واكد دعم بلاده للشعب اللبناني الصديق، وإرسال مساعدات عاجلة ومعدات طبية والمساهمة بإعادة إعمار المرفأ والممتلكات المتضررة.

وأكد الرئيس عون لرئيس وزراء بريطانيا أن:”التضامن الذي أبديتموه تجاه لبنان يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين ونأمل من مؤتمر الدعم غداً تمكّن لبنان من تجاوز محنته”.