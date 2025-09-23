الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون: خطّة سحب السلاح وُضعت لكنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذها

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 9:44 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدور الذي لعبه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية “من أجل ان يكون للدولة اللبنانية جيشها وقوتها المسلحة الوحيدة في البلاد على الرغم من الصعوبات”، وأكد انّ “وجود اليونيفيل لمدة سنة في جنوب لبنان، يؤكد التزام الأمم المتحدة في المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة ويعطي الدولة اللبنانية وقتاً لنشر جيشها حتى الحدود المعترف بها دولياً”.

من جهته، شكر الرئيس عون الدور الذي لعبه غوتيريش في تمديد ولاية اليونيفيل في الجنوب، لافتاً الى أنّ الجيش يقوم بواجباته في جنوب الليطاني وينتظر استكمال انتشاره بعد الانسحاب الإسرائيلي من التلال والأراضي المحتلة.

وأكد الرئيس عون امام غوتيريش ان خطّة سحب السلاح وُضعت لكي تُنفّذ، لكنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال التنفيذ.

    المزيد من أخبار لبنان

    المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي
    خامنئي: "قصة "حزب الله" في لبنان مستمرة
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري معزياً بوفاة مفتي عام المملكة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته
    وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
    حنين السيد: خطة العودة تؤتي ثمارها و341 ألف نازح غادروا لبنان

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    للقرنفل فوائد رهيبة
    ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟