الرئيس عون خلال لقائه الشيباني: لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل

منذ دقيقتان
رئيس الجمهورية جوزاف عون، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني

أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون، وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، أن لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق الاستقرار في البلدين.

وأضاف الرئيس عون: “تعميق العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، واهمها الاتفاقيات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتما الى إعادة ودرس وتقييم”، لافتاً إلى أنّ “القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني – السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية وننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت”.

وتابع: “امامنا طريق طويل، ومتى صفت النوايا فان مصلحة بلدينا الشقيقين تسمو على كل الاعتبارات، وليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن هذه المصلحة”

كما قال الرئيس عون: “الوضع على الحدود اللبنانية – السورية بات أفضل من السابق، وان المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري احمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. وسنعمل على درس كل هذه القضايا انطلاقا من المصلحة المشتركة”، مشدّداً على أنّ “المنطقة شبعت حروبا وهدرا للمقدرات التي ينبغي ان تستثمر حتى تعيش شعوبنا بكرامة بعدما دفعت الكثير من العذاب وعدم الاستقرار”.

كذلك، أبلغ الرئيس عون الوزير الشيباني تحياته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، مجدداً الدعوة له لزيارة لبنان.

