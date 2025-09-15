الرئيس عون زار أمير قطر: لبنان يتضامن مع الدوحة والشيخ تميم يؤكد دعم قطر للبنان

بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية في فندق شيراتون في الدوحة، فزار في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال .

في مستهل الاجتماع، جدد الرئيس عون إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكداً “وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق”.

وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن” هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين”.

ورد أمير قطر مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق شاكراً تضامن لبنان مع قطر، ومشدداً على “وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان” .