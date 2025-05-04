الرئيس عون: سنضع لبنان على السكة الصحيحة

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “الاستحقاقات الدستوريّة ستكون في موعدها وسنضع لبنان على السكة الصحيحة وبدأنا بهذا المسار”.

وقال من مبنى “تلفزيون لبنان”: “العمل الذي تقومون به كبير وفعّال، رغم محدودية الإمكانيات، وهو محل تقدير وثقة، ونحن إلى جانبكم ومعكم، و”تلفزيون لبنان” هو تلفزيون الوطن”.

وأضاف: “أنا موجود هنا اليوم تأكيدًا على أهمية هذه المؤسسة الوطنية ودورها المحوري”.

كما وأعلن الرئيس عون صباح اليوم الأحد 4\5\2025 أن “الانتخابات فرصة للمواطن، وصندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي”.

وأضاف، من وزارة الداخلية، متوجهاً الى المواطن اللبناني: “ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية”.

وقال: “إن الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها”.

من ناحية آخرى تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية والعدل، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

ومن ثم إنتقل رئيس الجمهورية من وزارة الداخلية إلى سراي بعبدا، للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.