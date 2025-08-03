الرئيس عون شارك في القداس السنوي لعيد سيدة التلة في دير القمر

شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القداس الالهي في كنيسة سيدة التلة في دير القمر، بمناسبة عيد سيدة التلة، والذي حضره السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، والنواب مروان حمادة، جورج عدوان، فريد البستاني، كميل شمعون، غسان عطاالله، ونجاة عون، والوزير السابق ناجي البستاني والوزيرة السابقة غادة شريم وقائمقام الشوف مارلين قهوجي وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العميد عبدو خليل والمدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود ورئيس بلدية دير القمر الدكتور ناجي جرمانوس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والفعاليات الرسمية والمدنية.

ولدى وصول الرئيس عون كان في استقباله في أنطش سيدة التلة، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي ادمون رزق ورئيس الأنطش الأب جوزيف ابي عون، وكهنة الرعية والسفير البابوي، والمونسنيور عبدو أبو كسم ممثلا راعي الأبرشية المطران مارون العمار الذي تغيب لاسباب صحية، وعدد من الآباء. واتجه الرئيس عون الى ساحة دير القمر حيث تجمع عدد من المغتربين اللبنانيين الاتين من اميركا وأوروبا والذين هتفوا بحياة الرئيس عون وازدهار لبنان.

وبعد استراحة قصيرة في صالون الدير الاثري استمع خلالها الى شروحات من الاب ابي عون حول تاريخ الصالون والدير، دوَّن الرئيس عون كلمة في السجل الذهبي للأنطش، جاء فيها:

“في هذا المكان المقدس، يلتقي الايمان مع التاريخ. كنيسة سيدة التلة المباركة في دير القمر المشرفة على هذه المدينة التاريخية الخالدة، شاهدة على قرون من الايمان والصمود، ومنارة للسلام والمحبة في قلب جبل لبنان، وهي ملاذ المؤمنين من كل انحاء لبنان والمنطقة في بلدة دير القمر, هذه الجوهرة التراثية في تاريخ لبنان المليء بالمحطات المضيئة التي دونها تاريخ وطننا.

في هذا اليوم المبارك، نسأل العذراء مريم، سيدة التلة، ان تبسط حمايتها على لبنان وشعبه، وان تهب أرضنا الحبيبة السلام والازدهار، ونطلب شفاعتها ليبقى لبنان موحداً بكل أبنائه الى أي طائفة انتموا، ليبقى منارة للحضارة والتعايش في قلب الشرق.

تحية الى أبناء دير القمر والشوف، الذين يجدون في سيدة التلة شفيعة، وهذه الكنيسة التاريخية مركز اشعاع روحي وثقافي”.

ثم ترأس القداس الأباتي إدمون رزق الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية، وعاونه الآباء، جوزف أبي عون رئيس أنطش سيدة التلة وكاهن الرعية، وليد موسى رئيس دير مار عبدا ومدير جامعة سيدة اللويزة فرع دير القمر، الأب شربل عيد وكيل أنطش سيدة التلة والنائب المعاون في الرعية، وإيلي طربيه المعاون في الرعية.

وقد خدمت القداس الإلهي جوقة سيدة التلة بقيادة السيدة ليليان شلهوب.