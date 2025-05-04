الرئيس عون: صندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي

أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن “الانتخابات فرصة للمواطن، وصندوق الاقتراع هو حقّك الطبيعي”.

وأضاف، من وزارة الداخلية، متوجهاً الى المواطن اللبناني: “ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية”.

وقال: “إن الأجهزة الأمنية تلقّت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها”.

من ناحية آخرى تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية والعدل، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

ومن ثم إنتقل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزارة الداخلية إلى سراي بعبدا، للاطلاع على الإجراءات المتّخذة مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.