الرئيس عون عرض الأوضاع مع السفير المصري واستقبل عدداً من الزوار

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى، وتم البحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر وسبل تطويرها.

وبعد اللقاء تحدث السفير المصري الى الصحافيين فقال:”حظيت بشرف لقاء فخامة الرئيس عون، وجرى التداول بمواضيع كثيرة اهمها العلاقات اللبنانية-المصرية، اضافة الى مواضيع تتعلق بالاوضاع الاقليمية وبالداخل اللبناني، وبعض الاحداث التي جرت في الفترة الاخيرة. واطلعت فخامة الرئيس على جهود مصر في هذا الاطار ونحن نبحث عن استقرار لبنان، ومع مختلف الشركاء من اجل الوصول الى تسويات تسمح بعودة هذا الاستقرار. كما تناول البحث ايضاً الخطوات الاصلاحية والبنيوية القادمة وقد اطلعنا الرئيس عون على ما يتم اتخاذه من اجراءات مشجعة في هذا الاتجاه. ونأمل ان نشهد استقراراً في الاوضاع في لبنان وفي الاقليم.”

شهيب

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب اكرم شهيب الذي أوضح بعد اللقاء، أنه عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد، وأكد “أن الإنتاجية التي سجلت في البلاد خلال ثلاثة اشهر من الولاية الرئاسية، وما تحقق حتى الساعة من تعيينات، تنبئ بمستقبل جيد وتعطي أملاً بقيام البلاد في وقت قريب وأن الآمال التي وضعت على عهد الرئيس عون سوف تتحقق في أقرب وقت”. وأشار إلى أن “البحث تناول أيضاً قضايا تهم الجبل”.

ابو فاعور

كذلك، استقبل الرئيس عون عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور الذي عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد لا سيما بعد زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس.

نعمه طعمه

واستقبل الرئيس عون الوزير والنائب السابق نعمة طعمه وقرينته السيدة تيريز عطية طعمه.

عائلة الوزير الراحل جان عبيد

كذلك استقبل رئيس الجمهورية وفد عائلة الوزير والنائب الراحل جان عبيد الذي ضم ارملته السيدة لبنى عبيد وابنه سليمان وابنتاه أمل وهلا الذين وجهوا الدعوة إلى الرئيس عون لحضور الاحتفال الذي سيقام في قصر الاونيسكو في 29 أيار المقبل لمناسبة صدور كتاب يروي سيرة حياة الوزير الراحل، والذي سوف تتحدث فيه شخصيات رسمية وسياسية، وسيكون مناسبة وطنية جامعة.