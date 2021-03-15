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الرئيس عون عرض مع البستاني الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد

15 - مارس - 2021
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 1:50 مساءً
الرئيس عون والنائب فريد البستاني

الرئيس عون والنائب فريد البستاني

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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد والمواضيع التي تدرسها اللجنة النيابية.

وتطرق البحث الى اقتراح قانون لاستحداث وزارة للتخطيط الذي قدم الى مجلس النواب مع تحديد مهام هذه الوزارة وصلاحياتها نظرا لأهميتها للتنسيق بين الوزارات من جهة، والمشاريع التي هي قيد التنفيذ.

وأشار النائب البستاني الى انه عرض مع الرئيس عون عددا من حاجات منطقة الشوف التي يبدي رئيس الجمهورية اهتماما بتحقيقها، ولاسيما منها المشاريع الانمائية الضرورية.

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