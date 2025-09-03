الرئيس عون عرض مع الصدي الإجراءات لتحسين الكهرباء وتسلم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي لأوضاع الكهرباء والإجراءات الجارية لتحسين الإنتاجية في ضوء الدراسات التي اعدت في هذا الخصوص.

كما تطرق البحث الى مسار تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة تمهيدا لتعيين رئيسها واعضائها.

رئيس الجمهورية اطّلع من وزير الطاقة والمياه جو الصّدي على أوضاع قطاع الكهرباء وخطة تحسين الإنتاجية، وبحث معه مسار تشكيل الهيئة الناظمة pic.twitter.com/OQQfaWiwgJ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 3, 2025

أوراق اعتماد

وتسلم رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم، سفراء اوزباكستان Abdusalon khatmov، المكسيك Francisco Ernesto Romero Bock، فنزويلا José Gregoris Biomorgi Muzattiz، الصين Chen Chuandong، فلسطين محمد قاسم اسعد الاسعد، كندا Gregory Galligan، والسلفادور Ricardo Ernesto Cucalon Levy. في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب.

رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء: أوزبكستان – Abdusalom Khatamov

المكسيك – Francisco Romero Bock

فنزويلا – José Gregorio Biomorgi Muzattiz

الصين – Chen Chuandong pic.twitter.com/ThVU9qmXi8 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 3, 2025

رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء: فلسطين – محمد الأسعد

كندا – Gregory Galligan

السلفادور – Ricardo Cucalón Levy pic.twitter.com/lkaCOyY7Fu — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 3, 2025

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول السبع العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها وسط صفين من الرماحة الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني.

ونقل السفراء للرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الديبلوماسية.

وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:

سفير اوزباكستان Abdusalom khatmov

– خريج جامعة طاشقند الحكومية.

– تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة حيث عين بين عامي 1999-2003 سكرتيرا ثالثا ثم سكرتيرا ثانيا لدى وزارة خارجية بلاده .

– بين عامي 2003-2006 عين ملحقا في سفارة بلاده لدى مصر.

– بين عامي 2010-2011 عين سكرتيرا اول لسفارة بلاده في المملكة العربية السعودية.

– بين عامي 2011-2013 عين رئيس القسم القنصلي لدى وزارة خارجية بلاده قبل ان يعين بين عامي 2018-2024 قنصلا عاما لبلاده في ايكاتيرينبود.

– في العام 2024 عين سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده في سلطنة عمان.

– يتقن الإنجليزية والروسية والعربية والفارسية.

سفير المكسيك Francisco Ernesto Romero Bock

– حائز على إجازة في العلوم السياسية والتاريخ من جامعة هانتينغ تونغ في الولايات المتحدة واجازة في العلاقات الدولية من جامعة مكسيكو. وماجستير في العلاقات العامة من جامعة جوانا خواتو.

– تلقى دورة تدريبية للدبلوماسية بين عامي 1990-1991، ودورة في الدراسات الدولية والشؤون الدولية في كل من اسبانيا والنمسا بين عامي 1991-1992.

– تقلب في مناصب دبلوماسية عدة حيث عين مستشارا لوزير الشؤون الخارجية بين عامي 1990-1994، ونائبا لمدير شؤون دول البحر المتوسط والإدارة العامة لأوروبا في وزارة خارجية بلاده بين عامي 1996-1997.

– عين رئيس القسم القنصلي لسفارة بلاده في المانيا بين عامي 1997-2006.

– عين نائبا لرئيس بعثة بلاده في ايرلندا بين عامي 2013-2014.

– عين نائبا لرئيس بعثة بلاده في كينيا ونائبا للممثل الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومقر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بين عامي 2017-2021.

– عين قائما بالأعمال بالتكليف في سفارة بلاده في لبنان في العام 2024.

– يتقن الألمانية، والإنكليزية والفرنسية، وملم بالهولندية والروسية.

سفير فنزويلا José Gregoris Biomorgi Muzattiz

– حائز على دكتوراه في كيمياء الجزئيات الصغيرة والضخمة من جامعة تولوز الفرنسية في العام 2010، وماجستير في علم المعادن وعلم المواد من جامعة فنزويلا المركزية في العام 2006، واجازة في الكيمياء من الجامعة عينها في العام 2000.

– تولى مناصب إدارية عدة حيث عمل بين عامي 2021-2022 نائبا لوزير السلطة الشعبية للصناعة والإنتاج الوطني للتنمية الصناعية.

– عين سفيرا لبلاده في سوريا بين عامي 2018-2021.

– عمل في محافظة ولاية ميرندا العام 2018، وفي مركز بلدية غويكا ايبورو بين عامي 2014-2017.

– في العام 2012-2013 عين رئيسا للمركز الوطني للتكنولوجيا الكيميائية، وفي العام 2011 عمل في وزارة السلطة الشعبية للنقل.

– حائز على شهادات تقدير عدة وله منشورات علمية في مجلات علمية دولية إضافة الى براءات اختراع ومستندات براءات اختراع محمية دولية.

– يتقن الاسبانية والإنكليزية والفرنسية والعربية.

سفير الصين Chen Chuandong

– تقلب في مناصب إدارية عدة حيث عمل موظفا في مكتب ترجمة تابع لوزارة خارجية بلاده بين عامي 1993-1995.

– شغل منصب ملحق قنصلي ونائبا للقنصل في القنصلية الصينية العامة في لوس انجلوس بين عامي 1995-2001.

– في العام 2001 عين سكرتيرا ثالثا لادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية التابعة لوزارة خارجية بلاده.

– بين عامي 2003-2010 عين سكرتيرا ثانيا نائبا لرئيس قسم في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية التابعة لوزارة خارجية بلاده.

– بين عامي 2010-2014 عين مستشار البعثة الدائمة لبلاده لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولة الأخرى في سويسرا.

– منذ العام 2020 هو سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية بلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

سفير فلسطين محمد قاسم اسعد الاسعد

– حائز على دكتوراة في العلوم التقنية من جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو في العام 1990.

– في العام 1985 حاز على ماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة نفسها، وعلى دبلوم تدريس وترجمة للغة الروسية.

– في العام 1978 حاز على الشهادة الثانوية من لبنان.

– تولى مناصب إدارية ودبلوماسية متعددة حيث عين بين عامي 1990-1993 مشرفا على المراكز الثقافية الفلسطينية في موسكو وباكو وكازاخستان ومبعوثا خاصا للرئيس الفلسطيني للعلاقات بين فلسطين وكازاخستان.

– بين عامي 1990-1995 عين مديرا المركز الثقافي الفلسطيني في السفارة الفلسطينية لدى موسكو.

– بين عامي 1990-2010 عين نائبا لرئيس الجالية الفلسطينية ومسؤول العلاقات الخارجية ونائبا لرئيس المنتدى العربي في موسكو.

– بين عامي 2010-2019 عين سفيرا لدولة فلسطين لدى أوكرانيا.

– بين عامي 2021-2025 عين سفيرا لدولة فلسطين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

– يتقن العربية والروسية والإنكليزية والاوكرانية.

سفير كندا Gregory Galligan

– حائز على إجازة في العلوم السياسية بتقدير من جامعة كوينز في العام 2002، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كينكز البريطانية في العام 2004 وشهادة في التواصل المهني والكتابة في مجال الاعمال ورواية القصص في العام 2023.

– حائز على عدد من الميداليات والجوائز التقديرية.

– في العام 2005 انضم الى وزارة الخارجية الكندية وعمل في قسم منع انتشار الأسلحة النووية بين عامي 2006-2007 وفي فريق عمل الاستقرار وإعادة الاعمار بين عامي 2013-2014.

– تولى منصب نائب المدير في علاقات دول الخليج المسؤول عن ايران والعراق بين عامي 2014-2015.

– تولى منصب المدير العام بالإنابة للشؤون العامة بين عامي 2017-2018.

– شغل منصب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، وشارك في اجلاء المواطنين الكنديين من لبنان في العام 2006.

– ساعد في إتمام عملية كندا المدنية بنجاح في ولاية قندهار بصفته نائب مدير فريق إعادة الاعمار الإقليمي بين عامي 2010-2011.

– تولى منصب المنسق التنفيذي لبلاده بشأن سوريا في بيروت بين عامي 2019-2021.

– تولى منصب سفير بلاده لدى العراق بين عامي 2021-2023.

سفير السلفادور Ricardo Ernesto Cucalon Levy

– تولى مناصب إدارية ومالية وإنسانية عدة كما عمل في مكتب محاماة بين عامي 2015-2020.

– تولى مناصب إدارية عدة حيث عمل مستشارا للدراسات الجيوسياسية ودراسات الهجرة في بلاده الى الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2014-2015.

– وتولى دعم مؤسسة الدعاية بين عامي 2013-2014.

– بين عامي 2012-2013 عمل مساعدا قانونيا- تولى خلالها إدارة ملفات قانونية متعددة الاختصاصات.

– تابع عددا من المؤتمرات والدورات العائدة للشؤون الدبلوماسية والمالية والقانونية.

السفيران خشاب وفرح

واستقبل الرئيس عون تباعا كلا من سفير لبنان المعتمد في السويد أسامة خشاب، والسفير المعتمد في سيراليون فرح فرح وزودهما بتوجيهاته وتمنى لهما التوفيق في مسؤولياتهما الجديدة.

وشكر السفيران خشاب وفرح الرئيس عون على الثقة التي اولاهما ومجلس الوزراء إياها واكدا العمل لما فيه مصلحة لبنان.