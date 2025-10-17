الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع العامة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت أيضا منطقة البقاع. وتطرق البحث بين الرئيسين عون وسلام التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والمواقف التي صدرت عنه. كذلك تناول البحث التحضير لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

و استقبل الرئيس عون النائب السابق نادر سكر وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. وبعد اللقاء، قال النائب السابق سكر:” تركز البحث تركز على ثلاثة مواضيع: الانتخابات النيابية وحصرية السلاح وخيار التفاوض على قاعدة الحفاظ على سيادة لبنان على كامل أراضيه. “وقد اكدت على ضرورة التفاف اللبنانيين حول مواقف الرئيس عون من هذه المواضيع الأساسية والمفصلية في تاريخ لبنان لاسيما وانه يدرك اين تكمن مصلحة لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن” .

النائب السابق نادر سكر بعد لقائه رئيس الجمهورية:

خمسة سفراء الى الخارج

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون خمسة سفراء عينوا في الخارج بموجب التشكيلات الديبلوماسية التي تمت اخيرا، وهم : علي المولى( الجزائر)، ميلاد نمور( تونس)، رحاب أبو زين(بلغاريا)، بشير عزام ( موسكو)، احمد سويدان ( طهران). وزود الرئيس عون السفراء بتوجيهاته مركزا على “ضرورة العمل على تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعينين فيها، والاهتمام بالجاليات اللبنانية والسهر على تلبية حاجاتها، ومواكبة الزيارات التي يقوم بها رسميون لبنانيون الى هذه الدول حتى تكون السفارات اللبنانية في الخارج على اطلاع على نتائج مثل هذه الزيارات”.

وشكر السفراء الخمسة الرئيس عون على الثقة التي اولاهم إياها ومجلس الوزراء مؤكدين العمل على تعزيز الحضور الديبلوماسي اللبناني في الدول المعينين فيها وحماية مصالح اللبنانيين.

بطلة العالم في الــــ MMA

في المجال الرياضي، استقبل الرئيس عون امين سر الاتحاد اللبناني لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) ونائب رئيس الاتحاد الدولي وسام ابي نادر، وبطلة العالم في اللعبة الانسة سيلفي سماحة التي فازت باللقب في المبارات الدولية التي أقيمت في جورجيا بداية الشهر الجاري، ومدربها بطل العالم محمد فخر الدين، ووالدها فادي سماحة وخطيبها مجد مجاعص. وقد هنأ الرئيس عون البطلة سماحة على فوزها بقلب بطلة العالم في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مشيرا الى انها رفعت اسم لبنان عاليا، وهي مثل رياضيين لبنانيين آخرين فازوا في بطولات رياضية عالمية، تعكس صورة مشرقة عن لبنان وحضورا مميزا له في العالم، وتمنى لها التوفيق، كما هنأ مدربها محمد فخر الدين على البطولات التي نالها وآخرها بطولة العالم.

وشكرت سيلفي سماحة للرئيس عون تهنئته لها مؤكدة استمرارها في ابراز وجه لبنان الجميل، كما عاهد امين سر الاتحاد وسام ابي نادر المحافظة على الإنجازات التي يحققها اللاعبون اللبنانيون في البطولات المحلية والدولية.

ابو حيدر

واستقبل المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر الذي شكر له على مواساته بوفاة والده، وعرض معه ما تقوم به الوزارة من نشاطات وما تتخذه من إجراءات لحماية المستهلك اللبناني.

