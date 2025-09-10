الرئيس عون في سلسلة لقاءات: دعم لليونيفيل وتأكيد على تعزيز الأمن

عرض الرئيس جوزاف عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت الأوضاع الراهنة، وعمل المنظمات الدولية في لبنان، ومرحلة ما بعد التمديد لليونيفيل.

كما بحث الرئيس عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس في عمل المديرية العامة على الأراضي اللبنانية، ولاسيما في ما يتعلّق بمتابعة الإدارات والمؤسسات العامة ومكافحة الفساد.

والتقى الرئيس عون النائب الدكتور أحمد رستم الذي أكد بعد اللقاء دعمه لمواقف رئيس الجمهورية والحكومة والخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية. وقد تناول البحث حاجات الشمال عموماً ومنطقة عكار خصوصاً، حيث أوضح النائب رستم أنه لمس من الرئيس عون كل اهتمام بعكار وضرورة تلبية متطلباتها على مختلف الأصعدة.

في حين أكد الرئيس عون خلال لقائه وفد جمعية المدققين الداخليين أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن بعيداً عن المصالح الشخصية.

وأكد أيضاً الرئيس عون خلال لقائه وفد منظمة No For Drug أن القضاء على آفة المخدرات أصعب من القضاء على الإرهاب، مشدداً على ضرورة مقاربتها على أكثر من مستوى. فالرقابة تبدأ من المنزل عبر الأهل الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في حماية أولادهم، ثم يأتي دور المدرسة في التوعية، تليه الحملات الإعلامية وجهود المجتمع الأهلي، وصولاً إلى دور الأجهزة الأمنية والقضاء.