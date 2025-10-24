الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
الرئيس عون في يوم الأمم المتّحدة: كأنه ميثاق عن رسالة لبنان

الرئيس جوزاف عون

عايد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون الأمم المتّحدة في يومها، وقال: “٢٤ تشرين الأول. انه يوم الأمم المتحدة. يوم الذين تعاهدوا قبل ٨٠ عاماً على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وعلى العيش معاً في سلام وحسن جوار، وبالحقوق المتساوية لجميع الأمم كبيرها وصغيرها.

كأنه ميثاق عن رسالة لبنان وعن نضال لبنان، من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه.

كل التهاني للأمم المتحدة بيومها. وكل التمنيات لهذه المؤسسة العظيمة بتحقيق أهدافها النبيلة. وكل العهد لكل لبنانية ولبناني بأن يكون الحق والخير رفيقي دربنا كل يوم، أياً كانت تقلبات العهود والأيام”.

