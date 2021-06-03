"الرئيس عون: قدمت كل التسهيلات.. لكن رئيس الحكومة المكلف لم يراع مبدأ الشراكة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار شامل اجرته معه مجلة “الامن العام”، انه “حتى آخر لحظة من ولايتي الدستورية سأسعى مع مَن تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما”.
وتابع: “كفانا انجرارا اعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت الى اليوم في بناء الدولة، وعلى اللبنانيين السعي الى ولادة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة المدنية الحديثة”، مشيرا الى ان المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه”.
مضيفاً أنه قدم: “كل التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة لكن رئيس الحكومة المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية، فالتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها ايمانويل ماكرون الى ايجاد ارضية مشتركة للتفاهم على الانقاذ في لبنان”.
واوضح الرئيس عون ان “مرتكبي جريمة الانهيار المالي بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للافلات من العقاب”، معتبرا ان “المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية”. وشدد على ان الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في العام 2022 ستجري في موعدها، وبعض الدول “يريد استعمال موضوع النازحين ورقة في الحل السياسي”، و”لم اوفر اي جهد ممكن للمساعدة على تحقيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان”.