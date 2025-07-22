الرئيس عون: قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي!

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ “قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولا عودة عنه”.

وقال أمام وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية: “لبنان ينتظركم”.

من زاوية آخرى ثمّن الرئيس عون “الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية”.

وقال، من البحرين: “يسعدني أن ألبي دعوة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة إلى مملكة البحرين الشقيقة، تأكيداً على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا”، مضيفاً: “الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين لبنان والبحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وتابع: “أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع جلالة الملك وكبار المسؤولين البحرينيين، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية”، مشيراً إلى أنّ “لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين، ويقدّر عالياً مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية”.

ولفت عون إلى أنّ “هذه الزيارة ستُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين لبنان والبحرين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية”، مضيفاً: “نعمل معاً بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة”.

وجدد عون شكره “لجلالة الملك وللشعب البحريني الكريم على الاستقبال الحار”، وقال: “أتطلع إلى زيارة ناجحة تعكس عمق الأخوّة العربية”.