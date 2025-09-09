الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
الرئيس عون لأمير قطر: لبنان الذي يتعرّض يوميّاً للإعتداءات يقف إلى جانبكم

منذ ساعتين
الرئيس جوزاف عون

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني استنكر فيه تعرض دولة قطر الشقيقة لاعتداء اسرائيلي استهدف مقرات سكنية لقياديين في حركة “حماس” في الدوحة.

وأكد الرئيس عون لأمير قطر أن لبنان الذي يتعرض يومياً لاعتداءات اسرائيلية مدانة، يقف إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق معتبراً ان هذا العدوان لم يستهدف فقط قياديي حركة “حماس”، والسكان الآمنين في الدوحة، بل ايضاً المساعي والجهود التي تبذلها القيادة القطرية من أجل إحلال السلام والأمان في قطاع غزة ووقف المذابح اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يدعو إلى وقفة واحدة، عربية ودولية، تمنع استمرار إسرائيل في ضرب الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

وفي وقت سابق دان الرئيس عون الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس” يتولون إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: “إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر اصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة، وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق”.

