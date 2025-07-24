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الرئيس عون: لبنان على مفترق طرق مفصلي ولا عودة إلى لغة الحرب

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 1:56 مساءً
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان

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أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّنا “على مفترق طرق مفصلي وقد يكون مصيرياً”، لافتاً إلى أنّ “وحدتنا وتعاوننا وتضامننا أساسية كي نواجه كافة التحديات”.

وقال أمام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق: “الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل وشهدنا تبعات هذا الأمر”.

وأضاف: “نحن باقون لأننا محصنون بوحدتنا وما من أحد سيأخذنا إلى مكان آخر، ولكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تعطيها للبنان”، وتابع: “السنة في لبنان يعطون هذا البلد قيمتين كبيرتين: الاعتدال في الداخل، وتأكيد وضمانة انتماء لبنان إلى محيطه العربي”.

وشدد عون على أنّ “لا احد بإستطاعته ان يلغي احداً في لبنان وما من احد له فضل اكثر من احد فيه وجميعنا بوحدتنا لنا فضل على لبنان، والمفتي دريان هو مفتي الجمهورية اللبنانية وليس مفتي السنة فقط والتنسيق مع سماحته قائم على اساس الحفاظ على لبنان”.

وقال: “طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان”.

وأضاف: “فتحنا ملف الفساد وانا سائر به حتى النهاية لأن مشكلتنا الأساسية في لبنان هي الفساد وعدم المساءلة، والفساد لا يعرف لوناً ولا طائفة ولا مذهب”.

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