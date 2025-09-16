الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

منذ 6 دقائق
رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الاعلام المحامي بول مرقص والأمين العام لـ "ملتقى الإعلام العربي" ماضي الخميس

رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الاعلام المحامي بول مرقص والأمين العام لـ "ملتقى الإعلام العربي" ماضي الخميس

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الاعلام المحامي بول مرقص والأمين العام لـ “ملتقى الإعلام العربي” ماضي الخميس، مرحبا بانعقاد “الملتقى الإعلامي العربي” في بيروت، مؤكداً أنّ “لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً، وملتقى للشهادة بالحرية المسؤولة التي تصون كرامة الشعوب وتحفظ استقرار الدول”.

‏بدوره قال الوزير مرقص: “ان ‏ملتقى الإعلام العربي في بيروت ينعقد برعاية رئيس الجمهورية خلال شهر تشرين الأول المقبل، ونوجّه الشكر إلى الوفد الكويتي على هذه المبادرة القيّمة”.

وقال الخميس: “تشرّفنا بلقاء فخامة الرئيس الذي أكّد رعايته الكريمة لـ “ملتقى الإعلام العربي” في لبنان، الوطن الذي يشعّ ثقافة ويضيء بالأمل، وندعو الجميع إلى المشاركة تعزيزًا لدوره الريادي في الثقافة والإعلام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب أشرف ريفي
    ريفي يُهنّئ قوى الأمن: ستبقى صمّام أمان للبنان
    النائب بلال عبدالله
    بلال عبدالله: سمعة لبنان وعلاقاته على المحك
    رئيس الحكومة نواف سلام
    نواف سلام: اجتماع في السرايا أمس لمعالجة أزمة النفايات في بيروت

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية