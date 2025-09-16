الرئيس عون: لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الاعلام المحامي بول مرقص والأمين العام لـ “ملتقى الإعلام العربي” ماضي الخميس، مرحبا بانعقاد “الملتقى الإعلامي العربي” في بيروت، مؤكداً أنّ “لبنان كان وسيبقى مركزاً إعلامياً عربياً ودولياً رائداً، وملتقى للشهادة بالحرية المسؤولة التي تصون كرامة الشعوب وتحفظ استقرار الدول”.

‏بدوره قال الوزير مرقص: “ان ‏ملتقى الإعلام العربي في بيروت ينعقد برعاية رئيس الجمهورية خلال شهر تشرين الأول المقبل، ونوجّه الشكر إلى الوفد الكويتي على هذه المبادرة القيّمة”.

وقال الخميس: “تشرّفنا بلقاء فخامة الرئيس الذي أكّد رعايته الكريمة لـ “ملتقى الإعلام العربي” في لبنان، الوطن الذي يشعّ ثقافة ويضيء بالأمل، وندعو الجميع إلى المشاركة تعزيزًا لدوره الريادي في الثقافة والإعلام”.