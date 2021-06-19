السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون لبوريل: لبنان يرحب بأي دعم..وهذا ما طالبه به

19 - يونيو - 2021
ميشال عون

ميشال عون

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل اليوم السبت، إلى أن: “الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها”

وأضاف: “خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية
وطالب الرئيس بوريل: “استمرار تقديم المساعدات للبنان لافتاً الى أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية”

وشدد على أن: “التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال”و “هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية”

وتابع : “لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني”

وأكد أن: “موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي
    وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية
    حمية: بالإرادة وبالعمل نظرية تفعيل المرافق تصبح حقيقة واقعة
    عاصم عراجي
    عراجي: اثبتت الدراسات ان متحور اوميكرون اقل خطورة من متحور دلتا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اشتباكات في الشياح
    بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
    الدولار
    قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟
    ميشال حايك
    بشار الأسد وصحون فضائية والعالم يحبس أنفاسه.. ماذا قال ميشال حايك عن “2022”؟