الرئيس عون: لتكثيف التفتيش الميداني المفاجئ

زار رئيس الجمهورية جوزاف عون التفتيش المركزي صباحًا والتقى رئيس التفتيش القاضي جورج عطية، مؤكداً ضرورة تكثيف التفتيش الميداني المفاجئ على الإدارات والمؤسسات العامة، وكشف مواقع الهدر والفساد بلا هوادة، مع إحالة الملفات إلى القضاء المختص من دون أي تأخير.

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، واطّلع منه على سير عمل الهيئة، مشدّداً على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في جميع عمليات الشراء العام، من دون أي استثناءات أو محاباة.

هذا وبدأ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بدأ جولة على مراكز الهيئات الرقابية، واستهلّها بزيارة مجلس الخدمة المدنية حيث التقى رئيسته السيدة نسرين مشموشي، ورئيس إدارة الموظفين بالوكالة والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ورئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه السيدة نتالي يارد.