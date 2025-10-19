الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون للبابا: اللبنانيوّن ينتظرونك بفارغ الصبر

منذ 54 دقيقة
رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والبابا لاون الرابع عشر

رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والبابا لاون الرابع عشر

A A A
طباعة المقال

أكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون للبابا لاون الرابع عشر خلال مشاركته في احتفال إعلان قداسة الطوباوي الشهيد إغناطيوس مالويان أنّ “اللبنانيّون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر”.

ووصف البابا زيارته إلى لبنان بأنها “رسالة سلام ورجاء”.

هذا ونشر موقع رئاسة الجمهورية صورة للرئيس جوزاف عون واللبنانية الاولى نعمت عون وهم يشاركان في احتفال إعلان قداسة الطوباوي الشهيد إغناطيوس مالويان الذي يترأسه الاب الأقدس البابا لاون الرابع عشر في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وقبيل الاحتفال، التقى الرئيس عون في روما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حيث تمّ البحث في زيارة البابا المرتقبة إلى لبنان وفي الأوضاع العامة. كما استقبل رئيس الجمهورية، سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وأركان السفارة، وسفيرة لبنان في روما كارلا جزار وأركان السفارة واطلع منهم على اوضاع السفارتين والعلاقة مع ابناء الجالية اللبنانية الموجودين في إيطاليا.

    المزيد من أخبار لبنان

    دبابات الجيش الاسرائيلي في وادي الحجير
    توغل اسرائيلي نحو بركة المحافر في عيترون
    الرئيس جوزاف عون والسيدة الأولى نعمة عون
    بالصورة.. الرئيس والسيّدة الأولى في قدّاس الفاتيكان
    وزير الصناعة جو عيسى الخوري اثناء زيارته لشركة "مياه تنورين
    وزير الصناعة تفقد مياة "تنورين": ظُلمت دون سبب والموضوع أخذ أكبر من حجمه

    الأكثر قراءة

    كوفيد - تعبيرية
    كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
    الذهب. رويترز
    الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
    صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وقد أصابها الرصاص، معلقة على حائط مبنى محترق لإدارة الأمن الجنائي. رويترز
    بشكل واضح.. الرئيس السوري طالب بوتين بتسليم بشار الأسد