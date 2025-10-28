الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون لمدير المخابرات المصرية: لبنان يرحب بأي دعم مصري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

منذ 34 دقيقة
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد مع وفد مرافق في حضور المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.

ونقل اللواء رشاد الى الرئيس عون في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو شاطئ الأمان.

وتمّ خلال اللقاء عرض للأوضاع العامّة في المنطقة عموما، وفي الجنوب خصوصا، إضافة الى الوضع في غزة. وأبدى الوزير رشاد استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان.

وحمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته الى الرئيس السيسي، شاكرا الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للبنان في المجالات كافة، مرحبا باي جهد مصري للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الاستقرار الى ربوعه.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي مع وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
    وزير الخارجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: قضيتكم قضية شعب
    قوة مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني
    الجيش يزيل ساترًا ترابيًا للعدو الإسرائيلي في مركبا بالتنسيق مع اليونيفيل
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي يستقبل الوزير يوسف سلامه ومهندس كهرباء زحلة ويبحثون أوضاع لبنان

    الأكثر قراءة

    مؤشر زلزال
    زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
    سهل البقاع
    فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
    صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
    تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟