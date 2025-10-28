الرئيس عون لمدير المخابرات المصرية: لبنان يرحب بأي دعم مصري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد مع وفد مرافق في حضور المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي.

ونقل اللواء رشاد الى الرئيس عون في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو شاطئ الأمان.

وتمّ خلال اللقاء عرض للأوضاع العامّة في المنطقة عموما، وفي الجنوب خصوصا، إضافة الى الوضع في غزة. وأبدى الوزير رشاد استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان.

وحمّل الرئيس عون الوزير رشاد تحياته الى الرئيس السيسي، شاكرا الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للبنان في المجالات كافة، مرحبا باي جهد مصري للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الاستقرار الى ربوعه.

