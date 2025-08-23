السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
الرئيس عون: لم نتبلّغ رسميًّا نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب

منذ 5 دقائق
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود على رأس وفد، أهمية التجديد لقوات “اليونيفيل” في الجنوب إلى حين تطبيق القرار 1701 كاملاً، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال موجودة فيها وإعادة الأسرى، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً.

كما شدّد الرئيس عون خلال لقائه الوفد الأميركي، على أنّ لبنان بانتظار ما سيحمله السفير توم باراك والسيدة مورغان أورتاغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات، مؤكداً أن لبنان لم يتبلغ رسمياً أي شيء ممّا تم تداوله في الإعلام حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب.

من جهته، هنأ عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود الرئيس عون على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً جهوزية الإدارة الأميركية لدعم لبنان في مسعاه لتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

