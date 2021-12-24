السبت 21 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 25 ديسمبر 2021 |
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الرئيس عون: ما يعانيه اللبنانيون اليوم هو بسبب المسؤولين السابقين

منذ 5 ساعات
الرئيس ميشال عون

الرئيس ميشال عون

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اعتبر رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنّ ما يعاني منه اللبنانيون اليوم هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً.

وقال عون في مقابلة دينية عبر شاشة الـ”OTV”: “ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً وهو مؤتمن على حياة المواطنين”.

ولفت إلى أنّ “المسيحية المشرقية لا تعيش الاّ عبر الحوار المسيحي – الاسلامي، والدولة المدنية بحاجة الى نضج اجتماعي وسياسي كي تتحقق في لبنان”.

وأضاف: “مواطنو لبنان من كل الأديان ومختلف الحضارات لذلك طرحت انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”.

وشدد على أنّ “الانسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، والإنسان بلا أرض هو لاجئ”.

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