الرئيس عون: ما يعانيه اللبنانيون اليوم هو بسبب المسؤولين السابقين

اعتبر رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنّ ما يعاني منه اللبنانيون اليوم هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً.

وقال عون في مقابلة دينية عبر شاشة الـ”OTV”: “ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقاً وهو مؤتمن على حياة المواطنين”.

ولفت إلى أنّ “المسيحية المشرقية لا تعيش الاّ عبر الحوار المسيحي – الاسلامي، والدولة المدنية بحاجة الى نضج اجتماعي وسياسي كي تتحقق في لبنان”.

وأضاف: “مواطنو لبنان من كل الأديان ومختلف الحضارات لذلك طرحت انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار”.

وشدد على أنّ “الانسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، والإنسان بلا أرض هو لاجئ”.