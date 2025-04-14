الرئيس عون: مرّة جديدة يدفع الجيش ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب

أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون عن ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب، قائلاً: “مرة جديدة يدفع الجيش من دماء ابنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١”.

وأضاف: “هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجدداً أنّ المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على امنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية”.

وقدّم الرئيس عون تعازيه إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالعسكري الشهيد وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

أصيب عدد من جنود الجيش اللبناني إثر انفجار جسمٍ من مخلفات الحرب أثناء عملهم على معالجته في منطقة “وادي العزية” عند اطراف بلدة زبقين.

ومن ثم اعلن الجيش عن استشهاد عنصر وإصابة 3 بجروح متوسطة في انفجار جسم مشبوه في وادي العزية – صور.