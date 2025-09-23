الأربعاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون: نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال من أرضنا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2025 1:17 صباحًا
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

أكد الرئيس جوزاف عون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة”، مشدداً على أن الحروب والصراعات تقف عائقاً أمام أي نمو وازدهار.

وأوضح أن الخطة التي وضعها الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار الحكومة بحصرية السلاح تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، غير أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتأخر انسحابها من الجنوب يعرقل استكمال هذه الخطة وكل المساعي الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار.

وأضاف الرئيس عون: “أقف أمامكم متحدثاً عن السلام وحقوق الإنسان، فيما بعض أهلي يُقتلون ومناطق من أرضي ما زالت محتلة”.

 

وتابع: “إذا سقط لبنان فسيكون البديل حتماً خطوط تماس بين شتى أنواع التطرف”.

وقال عون: “قادرون على مواكبة العصر وبدأنا تنفيذ برنامج متدرج للتعافي الاقتصادي. كما أطلقنا مسار تحديث تشريعي يحسن استقلالية السلطة القضائية ونعمل على تعزيز الحريات العامة ومكافحة خطاب الكراهية”.

وأضاف: “نطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا. واجبنا الإنساني والأخلاقي والسياسي الدعوة إلى الوقف الفوري للمآسي بغزة”.

وتابع: “نحتاج لتوفير المقدرات اللازمة لقواتنا المسلحة للدفاع عن أرضنا”.

وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد طلب عون من وزير الخارجية الألماني المساعدة في تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان ودعم الجيش، مشيراً إلى أن الخطة الخاصة بسحب السلاح وُضعت لتُنفذ، لكن الظروف الميدانية الناتجة عن الخروقات الإسرائيلية تحول دون تطبيقها بالكامل.

    المزيد من أخبار لبنان

    المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي
    خامنئي: "قصة "حزب الله" في لبنان مستمرة
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري معزياً بوفاة مفتي عام المملكة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته
    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
    الرئيس عون: خطّة سحب السلاح وُضعت لكنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال تنفيذها

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    للقرنفل فوائد رهيبة
    ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟