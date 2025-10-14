الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
الرئيس عون: نقف إلى جانب كل عائلات شهداء الجيش

منذ ساعتين
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، عائلة الرائد الطيار الشهيد جوزاف حنا، الذي ضم والده الدكتور ميشال حنا، وارملة الشهيد السيدة ايفانا حنا وطفلتهما لين حنا، والسيدة أميرة الحاج وايلي حنا، بول حنا، والمختار كميل حنا والسيدة امال حنا.

وجدد الرئيس عون تعازيه الحارة باستشهاد الرائد الطيار جوزاف حنا، منوها بـ”عطاءاته في المؤسسة العسكرية وبمناقبيته”، مؤكدا وقوفه الى “جانب عائلة الرائد الشهيد كما عائلات كل شهداء الجيش الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله”.

