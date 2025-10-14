الرئيس عون ووالوزير مرقص يبحثان التحضيرات للملتقى العربي ومسار قانون الإعلام الجديد

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص على التحضيرات الجارية لانعقاد “الملتقى العربي” في بيروت، المقرر بدءه في 29 تشرين الأول الجاري، بحضور ممثلين من الدول العربية والهيئات الإعلامية الإقليمية.

وجرى خلال اللقاء التطرق أيضًا إلى مسار مشروع قانون الإعلام الجديد في لجنة الإدارة والعدل النيابية، حيث ناقشا التحديات والخطوات المقبلة لتطوير القطاع الإعلامي في لبنان وضمان تحديث الأطر التشريعية بما يواكب المستجدات التكنولوجية وحرية التعبير.

وأكد اللقاء على أهمية الملتقى العربي كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي بين الدول العربية، مشدّدًا على دور الإعلام اللبناني في رفع مستوى المهنية وتطوير القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز صورة لبنان في المنطقة.

وختامًا، أعرب الرئيس عون ووزير الإعلام عن التزامهما بدعم المبادرات التي تعزز الحوارات الإعلامية وتطوير التشريعات بما يضمن الإعلام المستقل والمتوازن.