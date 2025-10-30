الرئيس عون يؤكد الاستمرار بدعم القوانين الاجتماعية رغم الظروف السياسية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا النائب بلال عبدالله، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد والمسائل الصحية والاجتماعية.

وأشار عبدالله بعد اللقاء إلى أنه أبلغ الرئيس تحيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، وأن النقاش تركز على الأمور الحياتية والاجتماعية والصحية، من موقعة كرئيس للجنة الصحة النيابية.

وتطرق النقاش إلى عدة مشاريع:

التغطية الصحية الإلزامية (البطاقة الصحية): حيث وجد المشروع تفهماً ودعماً من الرئيس عون كحل لمعاناة اللبنانيين في ظل نقص التغطية الصحية.

نظام التقاعد والحماية الاجتماعية: حيث يتابع العمل على المرسوم الأول لتنفيذ ضمان الشيخوخة خلال سنة أو سنتين.

قانون الرعاية المنزلية: لتغطية المرضى الذين يستكملون علاجهم في المنزل وتخفيف الأعباء على العائلات والمستشفيات.

قانون تنظيم الحضانات: لدعم الأطفال وتشجيع عمل النساء، وقد لاقى دعماً من الرئيس عون.

كما استقبل الرئيس عون محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، الذي عرض الأوضاع المحلية واحتياجات السكان والمشاريع الجارية لتحسين ظروف المعيشة في المحافظة.

الرئيس عون شدد على أهمية متابعة القوانين الاجتماعية والصحية والتعليمية رغم الظروف السياسية المعقدة، وأبدى جاهزيته للتعاون مع الحكومة لتنفيذها.