الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون يؤكد الاستمرار بدعم القوانين الاجتماعية رغم الظروف السياسية

منذ ساعة واحدة
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا النائب بلال عبدالله، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلاد والمسائل الصحية والاجتماعية.

وأشار عبدالله بعد اللقاء إلى أنه أبلغ الرئيس تحيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، وأن النقاش تركز على الأمور الحياتية والاجتماعية والصحية، من موقعة كرئيس للجنة الصحة النيابية.

وتطرق النقاش إلى عدة مشاريع:

التغطية الصحية الإلزامية (البطاقة الصحية): حيث وجد المشروع تفهماً ودعماً من الرئيس عون كحل لمعاناة اللبنانيين في ظل نقص التغطية الصحية.

نظام التقاعد والحماية الاجتماعية: حيث يتابع العمل على المرسوم الأول لتنفيذ ضمان الشيخوخة خلال سنة أو سنتين.

قانون الرعاية المنزلية: لتغطية المرضى الذين يستكملون علاجهم في المنزل وتخفيف الأعباء على العائلات والمستشفيات.

قانون تنظيم الحضانات: لدعم الأطفال وتشجيع عمل النساء، وقد لاقى دعماً من الرئيس عون.

كما استقبل الرئيس عون محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، الذي عرض الأوضاع المحلية واحتياجات السكان والمشاريع الجارية لتحسين ظروف المعيشة في المحافظة.

الرئيس عون شدد على أهمية متابعة القوانين الاجتماعية والصحية والتعليمية رغم الظروف السياسية المعقدة، وأبدى جاهزيته للتعاون مع الحكومة لتنفيذها.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير المالية ياسين جابر
الوزير جابر يتابع ترميم الضاحية ويعد بدراسة مطالب موظفي القطاع العام
وزير الاعلام بول مرقص
مرقص سلّم شهادات تقدير لمئة طالب خلال فعاليات "الملتقى الإعلامي العربي"
ئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والنائب بلال عبد الله
بلال عبدالله: وضعت الرئيس عون في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!