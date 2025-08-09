السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون يؤكد: لا تراجع عن سحب السلاح!

منذ 8 دقائق
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

علم موقع mtv أنّ رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أكّد أمام بعض زوّاره أنّ قرار سحب السلاح غير الشرعي لا عودة عنه، وأنّ الآليّة التي سيضعها الجيش لتسليم السلاح قبل نهاية العام الجاري ستُنفّذ، مهما علت الأصوات المعترضة.

وفي وقت سابق أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، أنّ حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق. وقال “ننتظر خطة الجيش لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها”.

وأشار الى أن “جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح”.

ولفت إلى “أننا ماضون على قدم وساق نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري”.

وأضاف الرئيس عون للعربية “إن تنفيذ الورقة الأميركية يتطلب ضمانات من أميركا وفرنسا وموافقة سوريا واسرائيل أيضا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم لبنان
    متى سيدعم المجتمع الدولي لبنان؟
    وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في جلسة حوارية من مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع
    كمال شحادة يدعو لوضع تشجيعات لجذب الاستثمارات الأجنبية
    النائب وضاح الصادق
    وضاح الصادق: بدأ بناء الدولة الحقيقية

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    عناصر الجيش اللبناني خلال محاولة ضبط الأمن وفتح طريق المطار
    7 آب المجيد يغلب 7 أيار... لبنان ينتصر على "الدويلة" ‎