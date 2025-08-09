الرئيس عون يؤكد: لا تراجع عن سحب السلاح!

علم موقع mtv أنّ رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أكّد أمام بعض زوّاره أنّ قرار سحب السلاح غير الشرعي لا عودة عنه، وأنّ الآليّة التي سيضعها الجيش لتسليم السلاح قبل نهاية العام الجاري ستُنفّذ، مهما علت الأصوات المعترضة.

وفي وقت سابق أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، أنّ حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق. وقال “ننتظر خطة الجيش لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها”.

وأشار الى أن “جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح”.

ولفت إلى “أننا ماضون على قدم وساق نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري”.

وأضاف الرئيس عون للعربية “إن تنفيذ الورقة الأميركية يتطلب ضمانات من أميركا وفرنسا وموافقة سوريا واسرائيل أيضا”.