الرئيس عون يتسلم "وسام صليب الإيمان"

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون بعد ظهر اليوم إلى روما، حيث توجهوا مباشرة إلى المدرسة الحبرية الأرمنية، في استقبال بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان وعدد من المطارنة والكهنة. وانتقل الجميع إلى كنيسة المعهد لإقامة صلاة قصيرة، ثم إلى صالون المدرسة لعقد لقاء حضره البطريرك ميناسيان، المطارنة والكهنة، وأبناء الطائفة الأرمنية الكاثوليكية القادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في القداس الاحتفالي المقرر غداً في ساحة القديس بطرس لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان.

ورحب البطريرك ميناسيان بالرئيس عون واللبنانية الأولى، مؤكدًا أن حضورهما ليس مجرد مشاركة رسمية، بل “شهادة على أن لبنان لا يزال بلد الإيمان وأن جذور الإيمان فيه أقوى من العواصف”. وأضاف أن “لبنان بلد الحضارة ولا يزال ينبض، وأنتم على رأسه كرئيس مسيحي في الشرق الأوسط، ونحن نفتخر ونعتز بهذا الواقع”. وختم بالقول إن الرئيس عون سيُقلَّد “وسام صليب الإيمان”، وهو الوسام الأعلى في البطريركية الأرمنية الكاثوليكية، تقديراً لمواقفه ومبادراته.

ورد الرئيس عون شاكراً البطريرك ميناسيان، معربًا عن سعادته بالمشاركة إلى جانب المؤمنين القادمين من مختلف الدول. وقال: “لقد كان المطران مالويان مؤمناً بقضية وقدم أغلى ما عنده، حياته، من أجلها. والإيمان القوي هو الذي دفع أجدادنا لبناء الأديرة ونشر التعليم والدين، وأدعو رجال الدين من كل الطوائف لمواصلة رسالة التعليم لأنه أساس بناء الأوطان، خصوصاً لبنان”.

وعند مغادرته الكنيسة، أكد الرئيس عون استعداد لبنان لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر، قائلاً: “بالطبع، نحن ننتظر قداسة البابا ونجري كل الترتيبات اللازمة لإتمام هذه الزيارة”.