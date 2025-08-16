السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
الرئيس عون يتفقّد سرية حرس رئاسة الجمهورية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2025 7:01 مساءً
رئيس الحمهورية جوزاف عون خلال تفقده لسرية حرس رئاسة الجمهورية

زار رئيس الجمهورية جوزاف عون سرية حرس رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي، حيث كان في استقباله قائد السرية وعدد من الضباط والعناصر.

وخلال الجولة، تفقّد الرئيس عون مبنى السريّة واطّلع على سير العمل والمهامّ الموكلة إلى العناصر، كما عاين الآليات والعتاد المستخدمة في تنفيذ المهمّات.

وقد أثنى على الجهوزية العالية والانضباط الذي تميّز به عناصر السرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤدّونه في الحفاظ على أمن رئاسة الجمهورية، وعلى التزامهم التامّ في أداء واجباتهم.

وأكّد الرئيس عون دعمه الكامل للمؤسّسة الأمنية، مشدّدًا على أهمّية الجهوزية الدائمة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد.

