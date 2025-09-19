الرئيس عون يستقبل الرئيس سلام وقائد الجيش.. وهذا أبرز ما تم بحثه!

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة، في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع، ومسار مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، بالإضافة إلى الأوضاع العامة قبيل سفر رئيس الجمهورية غداً إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما عرض الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس، عدداً من البلدات والقرى الجنوبية، كما اطّلع على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات.

