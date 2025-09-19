الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون يستقبل الرئيس سلام وقائد الجيش.. وهذا أبرز ما تم بحثه!

منذ 7 دقائق
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

A A A
طباعة المقال

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التطورات الأمنية الأخيرة، في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع، ومسار مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، بالإضافة إلى الأوضاع العامة قبيل سفر رئيس الجمهورية غداً إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما عرض الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس، عدداً من البلدات والقرى الجنوبية، كما اطّلع على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستقبل وزير الطاقة والمياه جو صدّي
    عون اطّلع من صدي على نتائج محادثاته في باريس مع "توتال".. واستقبل جونسون في زيارة وداعية
    أسعار المحروقات
    ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!
    وزير الزراعة نزار هاني
    مصادرة شاحنة محملة بالحطب ليلًا في عكار.. وتنويه من وزير الزراعة

    الأكثر قراءة

    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟