الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
الرئيس عون يستقبل فرعون والبعريني: نحو حياد لبنان وحماية السلم الداخلي

منذ ساعة واحدة
الرئيس جوزاف عون

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الوزير السابق ميشال فرعون مع وفد، حيث دعا فرعون الرئيس للمشاركة في لقاء تشاوري يهدف إلى الإعداد لمؤتمر جديد حول حياد لبنان. وأوضح فرعون أن المؤتمر سيشهد إصدار الجزء الثاني من كتابه “حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات”، بمشاركة النمسا وخبراء وجامعيين لبنانيين، للبحث في تطبيق الحياد الرسمي للبنان وتأثيره على الثقافة والذاكرة الوطنية والتربية.

وفي السياق نفسه، أعرب النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون عن تأييده الكامل لمواقف الرئيس فيما يتعلق بموضوع التفاوض وحصرية السلاح، مؤكدًا أن حكمة الرئيس في التعامل مع هذين الملفين تحمي لبنان من أي صدام داخلي محتمل.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

