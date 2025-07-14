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الرئيس عون يطلب دعم الأمم المتحدة لتفعيل “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” في لبنان

14 - يوليو - 2025
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنغيل موراتينوس.

وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء طلب الرئيس عون من موراتينوس دعم متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه بناءً على طلب لبنان، والقاضي باستحداث “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” في لبنان.

وصوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً تأييداً للمبادرة التي أطلقها لبنان بإنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”، بما يعطي دفعاً إضافياً للبنان للسير قدماً في تحقيق هذه المبادرة التي تسهم في إرساء لغة الحوار ونبذ العنف والتطرف

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