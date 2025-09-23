الرئيس عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل ودعم الجيش اللبناني

طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل بإعلان وقف الاعمال العدائية جنوب لبنان، كما طلب دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات.

وفي بيان لها، قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون التقى روبيو في نيويورك، بحضور الموفد الأمريكي لسوريا توم باراك ونائبة الموفد الأمريكي إلى لبنان مورغان أورتاغوس، وطلب منه “مساعدة الولايات المتحدة الأميركية على تأكيد التزام اسرائيل بمضمون إعلان 27 تشرين الثاني 2024، لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان وانسحابها من النقاط التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها، وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وأنه لم يحصل أي خرق لهذا الاتفاق من الجانب اللبناني”.

كما طلب الرئيس عون من روبيو، “دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من أداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية، كما طالب بتوفير الفرص اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط”.

كذلك، طلب الرئيس عون ايضا “دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لاعادة الاعمار في لبنان”.

من جهته، أكد روبيو “استمرار الدعم الأمريكي للبنان، منوها بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مر بها”.

وقد حضر الاجتماع إلى جانب الرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية جان عزيز. وحضر عن الجانب الاميركي، بالاضافة الى الوزير روبيو، مستشاره لشؤون السياسية والاستراتيجية مايكل نيدهم، السفير توم باراك، والسيدة موغان اورتاغوس.

