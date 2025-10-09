الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
الرئيس عون يطلق مهام السفراء الجدد ويواكب ورشة النهوض في الجنوب

الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

حركة لافتة شهدها قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، عكست زخماً دبلوماسياً وإنمائياً في آن، حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أربعة سفراء لبنانيين عيّنوا حديثاً في الخارج بموجب التشكيلات الدبلوماسية الجديدة، وهم: ميلاد رعد (الصين)، ديما حداد (أرمينيا)، جان مراد (قبرص) ويوسف جبر (صربيا).

الرئيس عون زوّد السفراء الجدد بتوجيهاته، مشدداً على “ضرورة رعاية مصالح اللبنانيين في الدول المعتمدين فيها، والاهتمام بحاجاتهم وتعزيز العلاقات بين لبنان وهذه الدول”، متمنّياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة وتمثيل لبنان بأفضل صورة.

في الشق الإنمائي، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، الذي أطلعه على سلسلة الإصلاحات التي نفّذتها المؤسسة لإعادة تشغيل المحطات التي تضرّرت جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب، ولا سيما محطة الوزاني التي أُعيد ضخ المياه منها بعد إصلاحها.
وكشف ضاهر أن العمل سيبدأ قريباً في محطة البص بعد تأمين التمويل اللازم، مشيراً إلى المضايقات الإسرائيلية المستمرة التي يتعرّض لها عمال المؤسسة خلال عمليات الصيانة في المناطق الحدودية.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عون النائبة السابقة ورئيسة الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ديما جمالي، ورئيسة جمعية “بلسمات” أمل سليمان.
جمالي عرضت نشاطات الشبكة في تعزيز ممارسات الاستدامة لدى القطاع الخاص ودعم أهداف التنمية المستدامة، ووجهت إلى الرئيس عون دعوة للمشاركة في المؤتمر الوطني لإطلاق خارطة الطريق الجديدة للشبكة في كانون الأول المقبل، الذي سيجمع تحت سقف واحد وكالات الأمم المتحدة، والقطاعين العام والخاص، والاغتراب اللبناني، ومؤسسات التمويل الدولية.

أما سليمان، فاستعرضت التحضيرات لمهرجان “كاييل” الذي تنظمه جمعية “بلسمات” في ميدان سباق الخيل – بيروت في 15 تشرين الأول الجاري، والذي يتضمن نشاطات رياضية وثقافية وإنسانية وخيرية، إلى جانب عرض مشاريع إنمائية وصحية يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

