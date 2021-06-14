الرئيس عون يعرض مع ديروشيه ترسيم الحدود البحرية

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس الوفد الاميركي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون ديروشيه، وعرض معه آخر التطورات المرتبطة بعملية التفاوض بعد توقفها قبل اسابيع.

واشارت ال بي سي الى ان المسألة الاهم ان ديروشيه سيحدد الموعد لاستئناف المفاوضات وسيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري كما سيتوجه الى رئيس الحكومة الاسرائيلية الجديد نافتالي بينيت.

وقفز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل الى الواجهة بشكل مفاجئ، لمجرد وصول رئيس الوفد الأميركي الراعي لمفاوضات الناقورة السفير دون ديروشيه الى بيروت عصر امس في جولة إستكشافية تتعلق بإمكانية إستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، علماً أن ديروشيه تم تعيينه مؤخراً سفيراً لبلاده في قطر، من دون أن يتم إعفاؤه حتى الآن من مهمته المتعلقة بترؤس الوفد الأميركي لمفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل.

وقالت مصادر مطلعة على موقف لبنان، انّ الوفد جاهز لمناقشة اي عرض جديد يستند الى ما تقول به اتفاقية قانون البحار، وما انتهى اليه الوفد اللبناني في المراحل السابقة من ترسيم للخط البحري الذي تجاوز الخطوط السابقة بعد التوصل الى الخط 29، والذي ما زال ينتظر تعديل المرسوم 6433، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، على الرغم من معرفة جميع الأطراف بحجم الضرر اللاحق بمتانة الموقف اللبناني وثباته على طاولة المفاوضات، وذلك بحسب المركزية.