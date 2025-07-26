الرئيس عون ينعى زياد الرحباني: لم يكن مجرد فنان بل كان صوتًا متمرِّدًا على الظلم

أعرب الرئيس جوزاف عون عن ألمه لغياب الفنان الكبير زياد الرحباني، معتبرًا أن رحيله شكّل خسارةً كبيرةً للبنان بعد مسيرةٍ فنيّةٍ استثنائيّةٍ تركت بصمتها العميقة في وجداننا الثقافي.

وقال الرئيس عون في بيان:

“زياد الرحباني لم يكن مجرّد فنانٍ، بل كان حالةً فكريّةً وثقافيّةً متكاملةً. وأكثر، كان ضميرًا حيًّا، وصوتًا متمرِّدًا على الظلم، ومرآةً صادقةً للمعذّبين والمهمَّشين، حيث كان يكتب وجع الناس، ويعزف على أوتار الحقيقة من دون مواربةٍ. ومن خلال مسرحه الهادف وموسيقاه المتقدة بإبداعٍ متناهٍ بين الكلاسيك والجاز والموسيقى الشرقيّة، قدَّم رؤيةً فنيّةً فريدةً، وفتح نوافذ جديدةً في التعبير الثقافي اللبناني، بلغ بها العالميّة وأبدع فيها.”

وأضاف: “لقد كان زياد امتدادًا طبيعيًّا للعائلة الرحبانيّة التي أعطت لبنان الكثير من نُذُرِ الجمال والكرامة، وهو ابن المبدع عاصي الرحباني والسيّدة فيروز، سفيرتنا إلى النجوم، التي نوجّه لها اليوم أصدق التعازي، وقلوبنا معها في هذا المُصاب الجلل، نشاركها ألم فقدانٍ من كان لها أكثر من سندٍ. كما نعزّي العائلة الرحبانيّة الكريمة بهذه الخسارة الكبيرة.”

وختم الرئيس عون قائلًا: “إنّ أعمال زياد الكثيرة والمميّزة ستبقى حيّةً في ذاكرة اللبنانيّين والعرب، تُلهم الأجيال القادمة وتُذكّرهم بأنّ الفن يمكن أن يكون مقاومةً، وأنّ الكلمة يمكن أن تكون موقفًا”.