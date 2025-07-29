الرئيس عون يوقّع منحة للعسكريين قبل سفره

صدر قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم ٧٨٦ تاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢٥ بعدما وقعه رئيس الجمهورية جوزاف عون، والقاضي بإعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٤ مليون ليرة، وإعطاء المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٢ مليون ليرة. وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

هذا وغادر رئيس الجمهورية ظهر اليوم مطار بيروت، متوجها الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي.

ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مساء اليوم مع نظيره الجزائري وعدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

كما وأدّى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم المصرف كريم سعيد.

وشمل القسم كلاً من: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، غابي شينوزيان (نائب رابع).

كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.