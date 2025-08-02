الرئيس لن يتراجع.. ماذا عن جلسة الثلاثاء؟

علمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون ذاهب في موضوع حصر السلاح حتى النهاية وأعاد في عيد الجيش التشديد على هذا الموضوع ولن يتراجع لأن هناك التزامات للداخل اللبناني والخارج في هذه المسألة ولا يريد فقدان ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي.

وعن جلسة الثلاثاء، أكدت المصادر أنها ستكون كاملة الميثاقية لأن هناك وزيرَين شيعيين سيحضران على الأقل ويتم ترتيب الموضوع. وهذه الجلسة ستغطي سياسيًا الجيش والأجهزة لنزع السلاح غير الشرعي. وسيأتي في بيان الجلسة الختامي من صلب خطاب القسم والبيان الوزاري وخطاب الرئيس عون الأخير، لكنها لن تفصح عن خطة إجرائية لأن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون والذي قد يحصل بعد جلسة الثلاثاء.