السبت 8 صفر 1447 ﻫ - 2 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس لن يتراجع.. ماذا عن جلسة الثلاثاء؟

منذ 50 دقيقة
رئاسة مجلس الوزراء في لبنان

رئاسة مجلس الوزراء في لبنان

A A A
طباعة المقال

علمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون ذاهب في موضوع حصر السلاح حتى النهاية وأعاد في عيد الجيش التشديد على هذا الموضوع ولن يتراجع لأن هناك التزامات للداخل اللبناني والخارج في هذه المسألة ولا يريد فقدان ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي.

وعن جلسة الثلاثاء، أكدت المصادر أنها ستكون كاملة الميثاقية لأن هناك وزيرَين شيعيين سيحضران على الأقل ويتم ترتيب الموضوع. وهذه الجلسة ستغطي سياسيًا الجيش والأجهزة لنزع السلاح غير الشرعي. وسيأتي في بيان الجلسة الختامي من صلب خطاب القسم والبيان الوزاري وخطاب الرئيس عون الأخير، لكنها لن تفصح عن خطة إجرائية لأن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون والذي قد يحصل بعد جلسة الثلاثاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    الان عون
    آلان عون: الفرصة الدولية بدأت تنتهي
    البطريرك الراعي
    الراعي في ذكرى تطويب البطريرك الدويهي: وحدها الثقة تبني وطنًا متماسكًا
    النائب أديب عبد المسيح
    عبد المسيح يدعو إلى الامتناع عن إطلاق النار ابتهاجًا

    الأكثر قراءة

    علم فرنسا ولبنان
    خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
    الريال اليمني
    لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع
    الأسير أبيتار دافيد
    غزة تحت القصف
    "يأكلون مما نأكل".. القسام تكشف معاناة الأسرى الإسرائيليين بجسد هزيل في غزة